الغانمي يدعو إلى ان تكون وزارة الداخلية بيضاء كزي شرطة المرور/موسع

2020/08/29 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي، الى ان تكون وزارة الداخلية بيضاء كزي شرطة المرور.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس، اليوم السبت، المؤتمر التخصصي لعمل مديرية شرطة المرور الذي نظمته وكالة شؤون الشرطة، بحضور العديد من الضباط والمنتسبين".واكد الغانمي في كلمة له خلال هذا المؤتمر أن رجال وزارة الداخلية هم رجال القانون ويجب علينا أن نفرضه وان عمل شرطة المرور جزء من فرضه، وان وزارة الداخلية لابد أن تكون بيضاء اللون كزي رجل شرطة المرور لكي نكسب ثقة المواطنين، ومن المهم ان يكون شعارنا لا مكان للمفسدين بين الشرفاء.ووجه وزير الداخلية بضرورة تسهيل إنجاز جميع معاملات المواطنين وتذليل العقبات .



كما وجه بحجز جميع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في جميع المحافظات، مشدداً أيضاً على انه لا مجاملة على حساب العراقيين، مطالبا بأن تكون هناك نتائج جيدة لعمل شرطة المرور خلال الأيام المقبلة.



وأوصى الغانمي في ختام المؤتمر بالاستمرار في الإجراءات الوقائية للمنتسبين، مثمناً في الوقت ذاته تضحيات رجال الشرطة./انتهى7

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