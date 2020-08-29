2020/08/29 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مسؤول مشروع عين العراق السكني فرمان النمر عن بدء استئناف العمل بمشروع عين العراق السكني جنوب الموصل بعد توقفه بعد سيطرة داعش على المدينة .وقال النمر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الكوادر الهندسية والفنية في محافظة نينوى بالتعاون مع مديرتي البلدية والبلديات باشرت العمل بهذا المشروع السكني الذي سيوفر 4000وحدة سكنية كمرحلة أولى من مجموع 20000 وحدة سكنية"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمل بمشروع عين العراق السكني جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمل بمشروع عين العراق السكني جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).