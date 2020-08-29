تربية كوردستان تعلن فرص عمل لمئات الخريجين

2020/08/29 | 15:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية آلان حمة سعيد متحدثاً لكوردستان 24 في مقابلة سابقة

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