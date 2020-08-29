2020/08/29 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ناقـش وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي اليوم السبت عبر منظومة الانترنت مع مدير البنك الدولي في العراق الموجود ببيروت بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني اتفاقية القرض المقدم من قبل البنك الدولي لدعم الفئات الفقيرة والمتضررة من خلال دعم الحماية الاجتماعية و فتح لجان فرعية في المحافظات تكون على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يناقش سبل الإسراع في تنفيذ اتفاقية القرض المقدَّم من البنك الدولي لدعم الفئات الفقيرة والمتضررة المركز الخبري الوطني.

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