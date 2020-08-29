قائد شرطة بغداد يزور مركزي شرطة في العاصمة ويوجه بعدة أمور

2020/08/29 | 15:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجرى قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي زيارة تفقدية لمركز شرطة الخنساء ومركز شرطة الرشاد في العاصمة.





واكد الموسوي بحسب بيان رسمي على الامور التالية:

إدامة وتأهيل بناية المركز والشعب.

التأكيد على تواجد المنتسبين و القيافة الموحده والاهتمام بالامور الادارية.

متابعة التحصينات وخصوصا المواقف.

الاهتمام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على السلامه العامه للمنتسبين والمراجعين والموقوفين.

متابعة دورية لكاميرات المراقبة.

التعامل الإنساني والحسن مع المواطنين وأداء الواجبات بكل مهنية وإخلاص و وفق الضوابط والتعليمات والأطر القانونية.

تقديم العون والمساعدة للحالات الانسانية والطارئة.

محمد المرسومي

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