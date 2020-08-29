نادي يعلن ضم ميسي.. ويحذف الخبر

2020/08/29 | 15:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} نشر نادي كروزيرو البرازيلي بياناً عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه ضم ليونيل ميسي نجم برشلونة حيث تصدر الخبر الصفحة الرئيسية للموقع بعنوان: "رسميا: ميسي صفقة جديدة لنادي كروزيرو".





وأثار هذا الإعلان جنون كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية فى البرازيل عقب الإعلان المفاجئ عن الصفقة..



وعقب الإعلان عن الصفقة تم حذف الخبر وأصدر النادى بيانا قال فيه، "نادى كروزيرو عانى من اختراق، ورغم ذلك تم التحكم سريعا ومسح الخبر..



والنادي يعلن أنه لا معلومات تم تسريبها والأمر يعود لاختراق الموقع ويتم التحقيق في ذلك".

وكشفت تقارير صحفية، أمس الجمعة، عن رفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسبانى بشكل قاطع رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى إلا من خلال دفع الشرط الجزائى فى عقده مع النادى.وذكرت"BBC Sport" أن بارتوميو مصر تماماً وبشكل نهائى على عدم بيع ميسى بعد طلبه الرحيل عن النادى الكتالونى، إضافة إلى أن البرغوث يعتبر أهم قطعة فى المشروع الجديد مع المدير الفنى الهولندى رونالد كومان، ورحيله فقط قد يتم عبر دفع قيمة الشرط الجزائى البالغ 700 مليون يورو وهى مهمة مستحيلة لكل الأندية.

وأضافت القناة أن ميسى طلب من الادارة الرحيل بشكل ودى وبدون أى مشاكل وطلب اجتماع عاجل من اجل مُناقشة ذلك.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد أشارت أن ميسى أخبر والده أنه قرر الانضمام إلى مانشستر سيتى وأنه سيرفض عرض باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة، أن البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى لسان جيرمان اتصل بـ والد ميسى ليخبره بالرغبة فى التعاقد معه، واستجاب خورخى بحرارة لإتصال ليوناردو، لكن نجله اختار وجهته المستقبليه ويفضل الإنتقال لمانشستر سيتى.

محمد المرسومي

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