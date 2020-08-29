الكاظمي يلتقي قيادات مكافحة الإرهاب ويطّلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية

2020/08/29 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي تجوّل في مقر الجهاز واطلع على أقسامه، وافتتح مركزا خاصا لفحص المصابين بفيروس كورونا، كما التقى قيادات جهاز مكافحة الإرهاب واطلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية".

وأعرب الكاظمي عن "سعادته بلقائه عناصر وضباط جهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "الجهاز يحظى بثقة العراقيين، لما حققه من بطولات ومآثر في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والتعامل الإنساني لمقاتليه مع أهالي المناطق التي تحررت من الإرهاب وشعورهم بالأمان تجاههم".

وأضاف الكاظمي، أن "جهاز مكافحة الإرهاب قد نال سمعة دولية أيضا، ويجب العمل على تعزيز هذه السمعة، من خلال تواصل التدريب الحديث وضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل الجهاز، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وحرص الحكومة على مواجهتها وتذليلها، وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، للمضي قدما بالبلاد".

ودعا الكاظمي "جهاز مكافحة الإرهاب، قيادات ومنتسبين، إلى العمل من أجل العراق"، مبينا أن "الكثير من المواطنين ينتخون بالجهاز حتى في القضايا غير الأمنية، وهذا يدل على ثقتهم بكم وشعورهم بالأمان معكم، وعليكم استثمار هذه الثقة بما هو خير للبلد وشعبه".

وأكد رئيس الوزراء أن "رهان الحكومة اليوم على جهاز مكافحة الإرهاب وعلى القوات الأمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده".

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