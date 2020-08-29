مغترب جديد يعزز صفوف الديوانية

2020/08/29 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تعاقد نادي الديوانية الرياضي، مع لاعب مغترب جديد لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وقال وسيط اللاعبين ماهر نوفل لـ /المعلومة/ إن “نادي الديوانية، أكمل تعاقده مع اللاعب العراقي المغترب في الولايات المتحدة امير علي حكمت”.

وأوضح ان “اللاعب يبلغ من العمر 18 سنة وسيوقع عقد لمدة سنتين ويلعب في مركز الهجوم”.

يذكر أن الديوانية، تعاقد مع عدة لاعبين محترفين من اجل المنافسة على لقب الدوري الممتاز للموسم المقبل.



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