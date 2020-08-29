لجنة : عصابات ومافيات الفساد “بهيئة الاستثمار” تتمادى وتستغل جائحة كورونا

2020/08/29 | 15:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ما قامت به هيئة الاستثمار الوطنية من منح عشرات الاجازات الاستثمارية خلال فترة جائحة كورونا، فيما اكدت انه سيتم محاسبتهم ازاء ما فعله الاعضاء في الهيئة، فيما طالبت رئيس الوزراء بـ “سحب يد المسؤولين في الهيئة الوطنية من الوظيفة واحالتهم الى التحقيق لغرض ايقاف سرقاتهم وتطاولهم على المال […]

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