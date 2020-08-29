هذا ما تحدث به الكاظمي امام العشرات من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب

2020/08/29 | 16:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان جهاز مكافحة الارهاب يحظى بثقة العراقيين وقد نال سمعة دولية ويجب العمل على تعزيز هذه السمعة وترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل الجهاز، وباقي الأجهزة الأمنية.





وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (29 اب 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اجرى، السبت، زيارة تفقدية الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".

واضاف، ان "الكاظمي تجول في مقر الجهاز، واطلع على أقسامه، وافتتح مركزا خاصا لفحص المصابين بفايروس كورونا، كما التقى قيادات جهاز مكافحة الإرهاب واطلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية".

وأعرب سيادته عن سعادته بلقائه عناصر وضباط جهاز مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الجهاز يحظى بثقة العراقيين، لما حققه من بطولات ومآثر في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والتعامل الإنساني لمقاتليه مع أهالي المناطق التي تحررت من الإرهاب وشعورهم بالأمان تجاههم.

وبين الكاظمي أن جهاز مكافحة الإرهاب قد نال سمعة دولية أيضا، ويجب العمل على تعزيز هذه السمعة، من خلال تواصل التدريب الحديث وضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل الجهاز، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية.





وأشار القائد العام للقوات المسلحة الى التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وحرص الحكومة على مواجهتها وتذليلها، وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، للمضي قدما بالبلاد.

ودعا الكاظمي جهاز مكافحة الإرهاب، قيادات ومنتسبين، الى العمل من أجل العراق، مشيرا الى أن الكثير من المواطنين ينتخون بالجهاز حتى في القضايا غير الأمنية، وهذا يدل على ثقتهم بكم وشعورهم بالأمان معكم، وعليكم استثمار هذه الثقة بما هو خير للبلد وشعبه.

وأكد سيادته أن رهان الحكومة اليوم عليكم وعلى قواتنا الأمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.

ا.ح

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