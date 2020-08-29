2020/08/29 | 16:03 - المصدر: عين العراق

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مديرية نجدة بغداد: ضبط 6 سيارات مطلوبة والقبض على 35 متسولا

أعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، اعتقال اشخاص وضبط سيارات مطلوبة في حملات متفرقة خلال الساعات الماضية.

وقالت المديرية، في بيان إنه “تم ضبط 6 سيارات مطلوبة (عليها اشارات حجز )، و101 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية”.

وأضافت، أنه “تم القبض على شخص يحمل سلاحا غير مرخص قام باطلاق النار في الهواء مما ادى لترويع المواطنين ضمن منطقة سبع ابكار”، متابعة أنه “تم القبض على اشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة ضمن منطقة الشعب”.

وأشارت الى “القبض على 35 متسولا من خلال حملة اعدتها المديرية للحد من هذه الظاهرة”.

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