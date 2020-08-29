"القط والفأر".. فرنسا تقود جهود الأطلسي لحماية البلطيق من الطيران الروسي

2020/08/29 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدرج طويل محاط بغابة كثيفة غير بعيدة عن بحر البلطيق، تبقى أربع مقاتلات فرنسية من طراز "ميراج 2000" على أهبة الاستعداد للإقلاع عند أول إنذار، مهمتها منذ أربعة أشهر المساهمة في ضمان أمن أجواء دول البلطيق وجارات روسيا.

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