صحة البصرة:تخصيص مختبر مستشفى الزبير العام لفحص المواطنين الراغبين بالسفر

2020/08/29 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة عن تخصيص وحدة المختبر الخاص في مستشفى الزبير العام لفحص المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق بما فيهم الاجانب العاملين في الشركات النفطية ، فيما تتوجه لافتتاح مختبر اخر لفحص مسحات الراغبين بالسفر بمركز المدينة خلال الايام المقبلة .

وذكرت دائرة صحة البصرة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، وضع الية لاستقبال الراغبين بالسفر وهي الاتصال بالارقام التالي ، ٠٧٨٣٥٧٢٣١٧٥ ، ٠٧٨٣٥٠١٠٧٠٧ لحجز موعد للحضور واخذ المسحج قبل ٧٢ ساعة من موعد السفر مع اعتماد وثيقة السفر ( الجواز ) النافذ في اجراءات الفحص ،مبينة تهيئة وحدة مختبرات متكاملة ومتطورة في داخل المستشفى لفحص الراغبين بالسفر قبل موعد سفرهم مع تهيئة وحدة متكاملة لاستيعاب المراجعين ، مشيرا الى ان وحدة المختبرات خصصت لاستقبال المواطنين من سكنة مدينة الزبير ومركز مدينة البصرة بالاضافة للعاملين الاجانب في الشركات النفطية وبشكل مستمر على مدى 24 ساعة متواصلة لجميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطل الرسمية .

واضافت دائرة صحة البصرة انه يتم اعلام صاحب المسحة من الراغبين بالسفر بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية من خلال أجهزة الهاتف خلال فترة 24 ساعة ، علما انه لاتعتمد نتائج اي مختبر اخر غير المخصص لفحص المسافرين .

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