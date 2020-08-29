 لجنة الأوقاف النيابية تتابع سير الخطة الخدمية والأمنية لإحياء مراسم عاشوراء

2020/08/29 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء

تابعت نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية هناء تركي الطائي، مع مسؤولي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وعدد من القيادات الأمنية في عمليات الفرات الأوسط، ومسؤولي الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة، ودائرة صحة كربلاء، الخطة الخدمية والصحية والأمنية التي ستشهدها المحافظة في العاشر من محرم الحرام وهي تستقبل جموع الزائرين الكرام والتي تتناسب مع حجم الأعداد الوافدة،

واطلعت على أهم الاستعدادات التنظيمية اللازمة لهذه المناسبة.

وتوجه النائب الطائي عناية الزائرين الكرام والمواكب والهيئات الحسينية الى الالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية الصارمة التي دعت إليها المرجعية الدينية العُليا في النجف الأشرف متمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)، وبالتعليمات الصادرة من اللجنة العُليا للصحة والسلامة الوطنية، ووزارة الصحة والبيئة، بالابتعاد عن حالات التدافع وتجنب الاكتضاض عند أداء مراسم زيارة بقية الله ووريث الرسالة الإمام الحسين (عليه السلام) وإحياء شعيرة “ركضة طويريج”،.

سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل من الزائرين المعزّين الكرام خالص الأعمال والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين أنه سميع مجيب.

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