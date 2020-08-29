البنك الدولي: العراق من الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأعلى

2020/08/29 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعتبر البنك الدولي، السبت، بان العراق من الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأعلى، مبينا ان هذه الاقتصادات تتكون من 56 دولة.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "العراق يعتبر من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الاعلى"، مبينا ان "هذه الاقتصادات يتراوح نصيف الفرد فيها من الدخل القومي الاجمالي ما بين 4046 دولار و 12,535 دولار".

واضاف ان "هذه الاقتصاديات تتكون من 56 دولة بالاضافة الى العراق فانها تتكون ايضا من البانيا والارجنيتن والصين والاردن والبرازيل وتركيا ولبنان وليبيا وماليزيا وجنوب افريقيا وتايلند".

واشار الى ان "الاقتصادات منخفضة الدخل هي تلك التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومي 1035 وشملت 29 دولة من بينها وارتيريا واليمن والسودان وسوريا"، مشيرة الى ان "الاقتصادات التي هي ذات دخل عالي تتكون من 83 دولة شملت من بينها قطر والامارات والبحرين من الدول العربية وايطاليا والنمسا والمانيا" .

ويصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات- منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.



وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأميركي.

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