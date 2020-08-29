1.5 مليون دينار في طريقها لعوائل من فئة معينة

2020/08/29 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعربت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن التزامها بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للنازحين العائدين لديارهم، فيما اشارت إلى المباشرة بتأهيل 300 دار متضرر بالعمليات العسكرية في الأنبار.

وقال مدير دائرة الفروع في الوزارة الهجرة علي عباس جهاكير، إن “حالات العودة ارتفعت وتيرتها في بداية العام الحالي”، موضحاً أن “جائحة كورونا اثرت بشكل كبير في حالات عودة النازحين الى سكنهم الاصلي لعدة اسباب على اعتبار ان بعض المحافظات اتخذت اجراءات وقائية عالية، وستشهد الايام المقبلة عودة للنازحين الى مناطقهم الاصلية”.

وأضاف جهاكير، إن “الوزارة ملتزمة بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين من النزوح، وهو بحد ذاته كان تحدياً للوزارة لأن المبلغ لم يتم تأمينه كتخصيص مالي للعائدين”.

وبين، أن “الوزارة فتحت العديد من المسارات بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاعادة بناء الدور التي تضررت بالعمليات العسكرية او الارهابية وقد بوشر العمل على تأهيل 300 دار سكنية في المرحلة الاولى في محافظة الانبار، وهناك مشروع لاعادة تأهيل 1300 دار سكنية متضررة، قسم منها تسلم على شكل مبالغ بدل تأهيل لاصحابها تصل الى 960 دولارا او تأهيل الدور”.

وفي السياق، أشار جهاكير إلى “عودة 100 أسرة ضمن مشروع التأهيل في محافظة نينوى من مخيمات السلامية الى مناطقها كوجبة اولى”.

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