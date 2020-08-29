الديمقراطي الكردستاني: تشريع بعض القوانين سيمهد لحل المشكلات بين بغداد وأربيل

2020/08/29 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

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شددت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري، على ضرورة تشريع عدد من القوانين اللازمة لحلّ المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وأوضحت صبري في تصريح، ان القوى الكردستانية تسعى جاهدة لإقرار بعض القوانين، ومن بينها قانون النفط والغاز، إضافة الى قانون المحكمة الاتحادية، لأن ذلك سيدخل ضمن الحلول لجميع المشاكل العالقة منذ سنوات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مشيرة الى وجود خيارين مطروحين لمعالجة قانون المحكمة الاتحادية، وهما تعديل القانون أو تشريع قانون جديد، وهو ما يتطلب حصوله على ثلثي أصوات أعضاء المجلس.

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