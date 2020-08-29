وزير الداخلية يوجه بإنهاء ظاهرتين 'مرفوضتين' من الشارع العراقي ​

2020/08/29 | 16:33 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، بحجز العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل، في خطوة تهدف لإنهاء ظاهرتين طالما اثارتا استياء الناس.





وذكر بيان للوزارة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (29 اب 2020) أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس المؤتمر التخصصي لعمل مديرية شرطة المرور والذي أقامته وكالة شؤون الشرطة، بحضور العديد من الضباط والمنتسبين".

وأشار البيان إلى أنه "في بداية المؤتمر نقل الغانمي تحيات وسلام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للحاضرين"، مؤكدا "في كلمة له خلال هذا المؤتمر، أن رجال وزارة الداخلية هم رجال القانون ويجب علينا أن نفرضه، وأن عمل شرطة المرور جزء من فرضه، وأن وزارة الداخلية لابد أن تكون بيضاء اللون كزي رجل شرطة المرور لكي نكسب ثقة المواطنين، ومن المهم أن يكون شعارنا لا مكان للمفسدين بين الشرفاء".

ووجه وزير الداخلية بـ"ضرورة تسهيل إنجاز جميع معاملات المواطنين وتذليل العقبات"، كما وجه بـ"حجز جميع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في جميع المحافظات".

وأشار إلى أنه "لا مجاملة على حساب العراقيين وأن تكون هناك نتائج جيدة لعمل شرطة المرور خلال الأيام المقبلة".

وشهدت الفترة الاخيرة العديد من حوادث الاغتيالات والجريمة ترتكب في عجلات بدون ارقام، كما يشهد الشارع العراقي عادة حالة من الارباك تسببها العجلات المظللة والتي لا يعرف عادة لمن تعود او طبيعة الاشخاص الذين يستقلونها.

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