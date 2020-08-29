وزير النفط يوعز بالاسراع لتأهيل مصفى الصمود في بيجي ورفع طاقته الانتاجية الى 280 الف برميل

2020/08/29 | 16:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل اليوم السبت ، على ضرورة تنفيذ وانجاز جميع مراحل مشاريع اعمار وتأهيل المصافي والوحدات الانتاجية بمصفى الصمود في بيجي وخصوصاً “صلاح الدين /1و صلاح الدين /2 ” و “مصفى الشمال” ورفع الطاقة الانتاجية الى 280 الف برميل باليوم.

وقال اسماعيل خلال ترؤسه اجتماعاً لقطاعي التصفية والمشاريع ، ان الوزارة نجحت في اعمار و تأهيل بعض الوحدات الانتاجيه في هذا المصفى ، بالاعتماد على الجهد الوطني والموارد الذاتية “.

واكد اسماعيل في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الانتاج الحالي قد بلغ اكثر من (75) الف برميل باليوم وصولاً الى (140) الف برميل خلال فترة الاشهر القليلة القادمة ، فضلاً عن اعمار وتأهيل مصفى الشمال وتحويله الى مصفى متكامل وهو احد المصافي المهمة لمصفى الصمود بطاقة انتاجية تبلغ (140) الف برميل ، لانتاج البنزين وبمواصفات وبدرجة 92 اوكتاين .

واشار اسماعيل الى ان الوزارة تعمل على النهوض بواقع قطاع التصفية من خلال التاكيد على الاسراع في تنفيذ المشاريع المخطط لها ، فضلاً عن تحقيق الجودة المطلوبة والارتقاء بمستوى النوعية .

ويذكر ان الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع (FCC) في مصافي الجنوب ،وهو احد المشاريع الستراتيجية المهمة لتحويل النفط الاسود الى منتجات نفطية وبجودة ومواصفات عاليه.

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