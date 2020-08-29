2020/08/29 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة معصومة ابتكار، النساء الإيرانيات على التحدّث علانية في حال تعرضهن للاعتداءات الجنسية.

ونقل الإعلام الإيراني عن ابتكار، مطالبتها السلطات القضائيّة في بلادها بأن تُلاحق بقوّة مرتكبي جرائم الاغتصاب، على خلفية معلومات نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن رجل يُشتبه بأنّه مغتصب متسلسل، مبينة أن صعوبة وندرة الوصول إلى معلومات بهذا الشأن أو التحقق منها، توفر بيئة مواتية للعنف والتحرّش الجنسي على حد تعبيرها.

وجاءت تصريحات ابتكار، على خلفية إعلان شرطة العاصمة طهران مؤخرا، القبض على طالب الفنون السابق في جامعة طهران كيوان إمام وردي، بتهمة اغتصاب عدد كبير من الطالبات، بعد أن وصلت الاتهامات المقدمة رسميا من قبل الضحايا ضده إلى عشرين بلاغا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة رئاسية بالتشدد تجاه قضايا الاغتصاب بعد ظهور مغتصب متسلسل بجامعة طهران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة رئاسية بالتشدد تجاه قضايا الاغتصاب بعد ظهور مغتصب متسلسل بجامعة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).