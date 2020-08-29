2020/08/29 | 16:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنـت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في العراق، عن وصول المكونات والأجزاء المفككة لمعدات إزاحة التربة ( گريدرات ) من شركة كيس الامريكيـة .

وذكر بيان للشركة، أنه سيتم المباشرة بتجميع هذه المعدات والبالغ عددها ( ٤ ) گريدرات كبيرة الحجم في ( معمـل تجميـع الشاحنـات ) بأيدي كوادر هندسية وفنية متميزة لغرض تسويقها إلى محافظة الديوانية بالفترة الزمنية المحددة ضمن العقد المبرم بين الطرفيـن.

واوضح البيان، ان هذه المكونات والأجزاء المفككة تعد الوجبة الثانية التي وصلت إلى الشركة خلال أسبوع، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة جديدة لتأهيل وتطوير خطوطها الإنتاجية بهدف رفع الطاقات وزيادة الأيرادات.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف رفع الطاقة وزيادة الايرادات… العراق يستعد لتجميـع معـدات “إزاحـة التربـة” بعد استلامه وجبتين منها خلال اسبوع”صور”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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