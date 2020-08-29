القبض على 24 مطلوباً وتاجر مخدرات في بغداد

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية، السبت، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلقة، في العاصمة بغداد.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2020)، إنه "تمكنت مفارز شرطة بغداد/السيطرات من القبض على مخالف كون العجلة التي يستقلها صادر بحقها إشارة ضبط، فيما تمكنت مفارز شرطة بغداد من غلق احدى صالات (الكوفي شوب)، وتمكنت مفارز شرطة بغداد من القبض على متهم لحيازته وقيامه بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين المواطنين".

وأضافت، "كما استقبلت مراكز الشرطة والاقسام الاختصاصية (٤٣٧) مواطناً ونظمت لهم شكاوى أصولية عرضت أمام أنظار القضاء، وتمكنت مفارز شرطة بغداد من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق (٢٤) متهما مطلوبا للقضاء بمواد قانونية مختلفة، وكذلك تمكنت مفارز شرطة بغداد من القبض على ٤١٧ مخالفا لخرقهم حظر التجوال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسليمهم إلى الجهة المعنية اصوليا".

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