الكاظمي : لجهاز مكافحة الارهاب رهان الحكومة عليكم والمواطنين ينتخون بالجهاز

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن رهان الحكومة اليوم على جهاز مكافة الارهاب وعلى قواتنا الأمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان ” الكاظمي أجرى زيارة تفقدية الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله […]

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