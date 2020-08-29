رسميا.. كرة الديوانية تتعاقد مع لاعب عراقي مغترب في امريكا

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت الهيأة الادارية لنادي الديوانية الرياضية اليوم السبت، (29 آب 2020)، عن تعاقدها مع لاعب عراقي مغترب في الوليات المتحدة الامريكية، لتمثيل صفوف الفريق الكروي بدوري الكرة الممتاز للموسم 2020 – 2021.

وذكر النادي على الصفحة الرسمية له:" على بركه الله تم التعاقد مع اللاعب العراقي المغترب في الولايات المتحدة الأمريكية أمير علي حكمت ".

واضاف:" وبيلغ عمر اللاعب 18 عاما ويلعب بمركز الهجوم، ومثل أندية، أكرون إنر، وكراجنا، وآمباسيدور".

وسبق لنادي الديوانية أن تعاقد للفريق الكروي مع لاعب أرجنتيني وآخر برازيلي.

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