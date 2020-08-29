افتتاح طريق استراتيجي يربط كركوك مع الموصل مرورا بحقل باي حسن النفطي

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/ أفتتح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , الطريق الرابط بين كركوك والموصل بالقرب من قضاء الدبس مرورا بقرى المشيرفة وابو خرجه والعزيزيه, بأمتداد حقل باي حسن النفطي .واكد محافظ كركوك , انه لشرف عظيم ان نتابع ونسعى ونخطط وننجز مشاريع تخدم مواطني كركوك جميعا دون أي تمييز ..



.وقال ان قضاء الدبس من اهم مدن محافظة كركوك وفيها من التعايش والسلام والاستقرار الايجابي الذي يجسد استقرار وأمن محافظتنا .واوضح مدير طرق وجسور كركوك , ان كلفة الطريق بلغت 870 مليون دينار وهو بطول ثمان كيلومترات و500 م وسيسهم في دعم النشاط الزراعي والصناعي ./انتهى

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