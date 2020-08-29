القبض على متهمين بحمل اسلحة غير مرخصة و 35 متسولا في بغداد

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ نفذت دوريات نجدة بغداد واجبات ومهام امنية وخدمية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان نجدة بغداد ضبطت 6 سيارات مطلوبة (عليها اشارات حجز )، و101 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية".واضافت:" ان نجدة بغداد القت القبض على شخص يحمل سلاحا غير مرخص قام باطلاق النار في الهواء مما ادى لترويع المواطنين ضمن منطقة سبع ابكار، وكذلك القبض على اشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة ضمن منطقة الشعب، بالاضافة الى القبض على 35 متسولا من خلال حملة اعدتها مديرية نجدة بغداد للحد من هذه الظاهرة ليتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة اصوليا"./انتهى7

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