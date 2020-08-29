الكاظمي من جهاز مكافحة الارهاب : رهان الحكومة اليوم عليكم وعلى قواتنا الأمنية البطلة في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن رهان الحكومة اليوم على جهاز مكافحة الارهاب وعلى قواتنا الأمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده.واعاد الكاظمي ، خلال زيارته مقر جهاز مكافحة الإرهاب، حيث استقبله رئيس الجهاز الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، الـتأكيد على أن الجهاز يحظى بثقة العراقيين، لما حققه من بطولات ومآثر في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والتعامل الإنساني لمقاتليه مع أهالي المناطق التي تحررت من الإرهاب وشعورهم بالأمان تجاههم.واضاف الكاظمي ، أن " جهاز مكافحة الإرهاب قد نال سمعة دولية أيضا، ويجب العمل على تعزيز هذه السمعة، من خلال تواصل التدريب الحديث وضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل الجهاز، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية "، مشيرا الى التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وحرص الحكومة على مواجهتها وتذليلها، وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، للمضي قدما بالبلاد.



ودعا الكاظمي ، قيادات ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب الى العمل من أجل العراق، مشيرا الى أن " الكثير من المواطنين ينتخون بالجهاز حتى في القضايا غير الأمنية، وهذا يدل على ثقتهم بكم وشعورهم بالأمان معكم، وعليكم استثمار هذه الثقة بما هو خير للبلد وشعبه".واطلع الكاظمي على أقسام الجهاز ، وافتتح مركزا خاصا لفحص المصابين بفايروس كورونا، كما التقى قيادات جهاز مكافحة الإرهاب واطلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية./انتهى5

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