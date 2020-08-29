أمريكا تعلن رسميا بدء خفض عدد قواتها في العراق

2020/08/29 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيسيكا ماك نولتي، انه بدأ رسميا في خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق....

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