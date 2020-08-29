2020/08/29 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق ايرج مسجدي على أن إيران لا تنوي التدخل ابدا في الشؤون الداخلية للعراق ، وأكد أن طهران تعترف بالمصال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران تعترف بالمصالح الوطنية للعراق أفضل من أي جهة اخرى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران تعترف بالمصالح الوطنية للعراق أفضل من أي جهة اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).