توجيه وزاري برفع الطاقة الانتاجية لمصفى “الصمود” الى 280 الف برميل يوميا

2020/08/29 | 16:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أوعز وزير النفط، احسان عبد الجبار، السبت، بتأهيل مصفى الصمود ورفع طاقته الانتاجية الى 280 الف برميل باليوم .

وقال عبد الجبار، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش ترؤسه اجتماعاً لقطاعي التصفية والمشاريع، إن “الانتاج الحالي في مصفى الصمود قد بلغ اكثر من (75) الف برميل باليوم وصولاً الى (140) الف برميل خلال فترة الاشهر القليلة القادمة”.

وأضاف، أنه “تم اعمار وتأهيل مصفى الشمال وتحويله الى مصفى متكامل وهو احد المصافي المهمة لمصفى الصمود بطاقة انتاجية تبلغ (140) الف برميل ، لانتاج البنزين وبمواصفات وبدرجة 92 اوكتاين .”.

وأوز بـ “بالاسراع في تنفيذ خطط الوزارة لتأهيل مصفى الصمود في بيجي ورفع طاقته الانتاجية الى 280 الف برميل باليوم”.



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