لبنان والحراك الثوري على منعطف خطير - جاد بوهارون

2020/08/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاد_بوهارون علينا الاعتراف أن لدى إيمانويل ماكرون الإحساس بالتوقيت المناسب.



فرئيس فرنسا، الدولة التي تمدُّ الأجهزة الأمنية اللبنانية بالأسلحة التي تُستَعمَل في قمع الاحتجاجات، استفاد من الصدمة والاندهاش السائدين في بيروت غد الانفجار ليلعب فيها دوره المفضل؛ دور طائر الرحمة، مستنبطًا بعض التعاطف الرخيص في لبنان كما في فرنسا.



لكن بعد الدهشة جاء الغضب، ولم يعد للدجالين من نوع ماكرون مكانٌ بين المتظاهرين من جه ......





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