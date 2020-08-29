مفهوم النقد عند ماركس . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/08/29 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان مفهوم النقد عند ماركس.



تعديل و تنقيح تأليف: مايكل مايدان Michael Maidanترجمة : الرحل خليل كلفتوانتقد السكَّرَ نقادُه … وشاوروا في نقده المذهبا ….ابن الروميالنقد : لغوياً.في الأنكليزية : critic وفي الفرنسية : critique وفي الألمانية: Kritik الكلمة الإنجليزية مشتقة من الفرنسية .



التعبير الفرنسي له جذور في اللاتينية ("الناقد" - القاضي ، أو ......





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