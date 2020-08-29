زميله ومواطنه.. نجما سان جرمان يحاولان “إمالة رأس ميسي”

2020/08/29 | 16:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… لا تزال أزمة ليونيل ميسي تحتل صدارة اهتمامات الصحف العالمية، بينما تظل وجهته القادمة غير معروفة، في حال صدقت نواياه بالرحيل عن برشلونة الإسباني.ومع اهتمام أكبر الأندية الأوروبية بضم أسطورة الكرة الأرجنتينية صاحب الـ33 عاما، كشفت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية أن نجمي باريس سان جرمان، نيمار وأنخيل دي ماريا، يحاولان إقناع ميسي بالانضمام […]

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