بالصور.. وضع حجر الاساس لمديرية كمارك في الانبار

2020/08/29 | 16:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وضع محافظ الانبار فرحان الدليمي، السبت، لمديرية كمارك المنطقة الغربية في الانبار.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الدليمي وضع حجر الاساس لبناية مديرية كمارك المنطقة الغربية في منطقة الكيلو ( 35 ) غربي مدينة الرمادي".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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