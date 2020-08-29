2020/08/29 | 16:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} كشف النقاب عن الكتلة الجديدة التي ستخوض انتخابات نادي القوة الجوية بقيادة قائد القوة الجوية، شهاب جاهد.





وقال عضو مجلس الادارة السابق، سمير كاظم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" بعد ان جمعنا هدف واحد هو خدمة نادينا العريق تم تشكيل كتلة ستخوض الانتخابات المقبلة للنادي والمقرر لها ال١٢ من شهر تموز".

واضاف" لسنا بصدد اقصاء احد وصناديق الاقتراع هي من تحدد الشخصية التي ستتواجد مستقبلاً لخدمة النادي وتحقيق طموحات جماهيره"، مبيناً انه" من بين ابرز الاهداف التي وضعت على طاولة اهتمامنا العمل على اعادة اراضي النادي والعمل بقوة لبناء ملعب يليق باسم وتاريخ القوة الجوية ناهيك عن تسليم المستحقات المالية في وقتها المحدد وفتح الابواب لابناء النادي لخدمته في مختلف المفاصل".

واختتم كاظم بيانه بالقول" ايام اتخاذ القرارات الفردية ذهبت بلا رجعة ومستقبل اصدار القرارات ستكون بروح الجماعة من اجل عدم مصادرة او تهميش ادوار اعضاء مجلس الادارة الذين يمتلكون رؤية بلا شك انها ستصب اي مصلحة النادي".

الجدير بالذكر ان الكتلة الجديدة عقدت مؤخراً اجتماعاً لمناقشة جملة من الامور التي تخص الانتخابات المقبلة، بحضور كل من سمير كاظم و هيثم كاظم و علي زغير و حمادي احمد و د.



رشا و لواء مهدي ياسر و لواء مهدي صوب الله و ماجد علي.

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل كتلة جديدة لخوض انتخابات الصقور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل كتلة جديدة لخوض انتخابات الصقور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).