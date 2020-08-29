الجمارك تحقق أكثر من ملياري دينار إيرادات ليوم أمس

2020/08/29 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم السبت، أن إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس بلغ أكثر من مليارين ومئتين وأربعين مليون دينار.

وأوضحت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إيراداتها في المراكز الجمركية بلغت أكثر من مليارين ومئتين وأربعين مليون دينار، رغم تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية جراء جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أن "كوادر الهيأة العاملة في المديريات والمراكز الجمركية كافة، ورغم الظروف الراهنة، تستمر بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا للشعب والوطن، متحدين جميع التحديات والمعوقات للارتقاء بعملهم وتحقيق أعلى الإيرادات".

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