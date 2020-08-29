ترامب عن تظاهرات الخميس: “إنهم بلطجية”

2020/08/29 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من تظاهروا في واشنطن مساء الخميس، أثناء إلقائه كلمة قبول ترشحه للرئاسة للمؤتمر العام للحزب الجمهوري، “بلطجية”.وقال ترامب في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير إن الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض “خرجوا أمام مجموعة من البلطجية..لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية”، بحسب “رويترز”.وتظاهر […]

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