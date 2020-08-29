سرقوا 10 ملايين دولار في وضح النهار بسبب “خطأ غبيا”

2020/08/29 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في واقعة صادمة، ومثيرة للدهشة، نفذ لصوص عملية سطو مسلح ضخمة بمدينة ليون، جنوب شرقي فرنسا، واستولوا على 9 ملايين يورو (10.72 مليون دولار) من سيارة أمنية مصفحة.ويُعتقد أن هذه السرقة الأكبر من نوعها في فرنسا، منذ نجح اللص الشهير توني موسولين في سرقة 11.6 مليون يورو عام 2009، تم استرداد معظمها لاحقًا.[…]

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