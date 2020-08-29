تعرف على سعر أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن

2020/08/29 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… باعت دار مزادات للحيوانات في اسكتلندا مؤخرا، خروفا يبلغ من العمر 6 أشهر، بمبلغ “يتكون من 6 أرقام”، الأمر الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن.وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن الخروف بيع الخميس بمبلغ 367 ألفا و500 جنيه إسترليني، وذلك في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا.وكان أعلى سعر […]

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