2020/08/29 | 16:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت محافظة بغداد، السبت، سعر الأمبير وساعات التشغيل لشهر أيلول المقبل للمولدات الحكومية والأهلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تحدد سعر الامبير وساعات التشغيل للمولدات في شهر ايلول ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تحدد سعر الامبير وساعات التشغيل للمولدات في شهر ايلول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).