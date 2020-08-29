نهاية مأساوية للعم وست.. اللبؤة قتلته أمام عيني زوجته

2020/08/29 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد أن قضى جزءا من حياته مدافعا عن البيئة، قتل مربي أسود جنوب إفريقي إثر تعرضه لهجوم غادر من لبؤة خلال تجواله المعتاد معها، حسبما أكدت أسرته.وقالت عائلة وست ماثيوسون (69 عاما)، إن الرجل كان يمشي مع لبؤتين الأربعاء، عندما هاجمته إحداهن من دون سابق إنذار فأردته قتيلا، وفقما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.[…]

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