الكمارك تسجل انخفاضا في وارداتها اليومية ليوم أمس الجمعة

2020/08/29 | 17:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الجمعة، بانخفاض طفيف عن اليوم الذي سبقه.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا الا انه تم تحقيق اكثر من مليارين و مائتين و اربعين مليون دينار”.

وكانت الهيئة العامة للكمارك قالت أن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٧ في مراكزها الكمركية بلغ ثلاث مليارات وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار.



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