وصول مساعدات طبية أميركية إلى إقليم كردستان

2020/08/29 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، عن تلقيها كمية من المساعدات الطبية الأميركية.

وقدم وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي خلال مراسم حضرتها شخصيات من البعثة الأممية ومن القنصلية الأميركية لدى أربيل، قدم الشكر إلى الجانب الأميركي لتقديمه المساعدات التي وصلت إلى الإقليم من خلال منظمة الصحة العالمية، ولدعمه المؤسسات الصحية بإقليم كردستان، فيما أشاد الحضور بجهود حكومة الإقليم ووزارة الصحة والعاملين بالجهات الصحية، الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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