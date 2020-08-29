الدفاع النيابية: تركيا تريد احتلال مناطق عراقية عبر ضرباتها المتكررة

2020/08/29 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن محاولة تركية لاحتلال عدد من المناطق العراقية عبر تكرر الضربات غير المقبولة على مناطق شمال العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “موقف الحكومة لا يزال خجول من الاعتداءات والضربات التركية المستمرة والمنتهكة للسيادة”، لافتا إلى إن “الاستنكار والشجب ليس من عمل الحكومة إنما عليها إن تصعد باتجاه رفع الدعاوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات أكثر فعالية”.

وأضاف أن “تكرار الاستهداف التركي ينم عن إطماع تركية ومحاولة لاحتلال عدد من المناطق العراقية”، مبينا أن “تركيا توغلت بشكل كبير داخل العراق دون أي موافقة رسمية”.

واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الخميس الماضي، تكرار الضربات التركية على مواقع داخل الأراضي العراقية بأنه استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



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