“كمبيوتر” في دماغ خنزير.. والهدف “أعقد” أمراض الإنسان

2020/08/29 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت شركة “نيورالينك” المتخصصة في علوم الأعصاب، النقاب، الجمعة، عن زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية في دماغ خنزير قبل شهرين، فيما يعد خطوة مبكرة نحو تحقيق هدف علاج الأمراض التي تصيب الإنسان، بزراعة نفس النوع من هذه الشرائح.وتهدف “نيورالينك،” التابعة للملياردير إيلون ماسك، والتي تأسست عام 2016 في سان فرانسيسكو، إلى زراعة […]

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