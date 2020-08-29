مستعد للتخلي عن السلطة

2020/08/29 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك خلال كلمة السيسي في حفل افتتاح محور ترعة المحمودية بمحافظة الأسكندرية، حيث حضر عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

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