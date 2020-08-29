2020/08/29 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

405 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، إعادة النظر في برامج الدراسات العليا، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتصنيف التخصصات وما يناسبها من فرص العمل، بعد تأشير حالة من عدم التوازن بين مخرجات الدراسات العليا واحتياجات سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (29 آب 2020)، انها "شرعت بإعادة النظر في برامج الدراسات العليا مستقبلا وللعام الدراسي 2022/2021 ومساحة الاختصاصات المتوافرة التي يشغلها موظفو مؤسسات الدولة وغير الموظفين على مستوى شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه".

وأضاف البيان، انه "وفي سياق الإحصاءات المرصودة على مدى السنوات الخمس الماضية فقد أشرت حالة من عدم التوازن بين مخرجات الدراسات العليا واحتياجات سوق العمل بسبب اختلالات بنيوية متراكمة وتداخل المعايير في هذه المعادلة".

وتابع، "وهنا تعلن الوزارة تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتصنيف التخصصات على وفق الأعداد المقبولة وما يناسبها من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ورفع توصيات عاجلة ومقترحات بشأن تطوير القدرات والمهارات ومنع اندثار الطاقات التي يمثلها حملة الشهادات العليا".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تتخذ قرارا جديدا بخصوص الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تتخذ قرارا جديدا بخصوص الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).