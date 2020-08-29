2020/08/29 | 17:05 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 أغسطس 2020 | 05:04 مساءً | عدد القراءات : 1

بالأرقام..



كشف حصيلة رسمية عن العشوائيات في العراق

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، حصيلة رسمية عن العشوئيات في البلاد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، انه" من خلال الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط، فإن هناك أكثر من 3700 موقع للعشوائيات في العراق"..

واضاف البياتي أن" بغداد يوجد بها ألف موقع للعشوائيات، وبذلك تتصدر قائمة المحافظات، تليها البصرة بـ700 موقع، فيما تتذيل محافظتا النجف وكربلاء القائمة بواقع 98 موقعا".

واشار البياتي الى ان" المواقع تضم 522 ألف وحدة سكنية يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن، أجبرهم العوز والفقر والظرف الأمني على العيش هناك".

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