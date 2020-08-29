كوكاكولا تسرح 4 آلاف عامل

2020/08/29 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عرضت شركة كوكاكولا التسريح الطوعي على نحو 4000 عامل بهدف تقليل عمليات التسريح الإجبارية، التي قالت إنها ستحدث لأنها تخفض عملياتها.وتعمل الشركة على تقليل عدد قطاعات أعمالها الفردية من 17 إلى 9، وقالت، الجمعة، إن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد الموظفين سواء بشكل “طوعي أو غير طوعي”.يأتي تقليل عدد قطاعات […]

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