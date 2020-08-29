فرنسا.. سيارة تدهس “مديرا عاما” حتى الموت

2020/08/29 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت قناة BFMTV، إن سيارة صدمت ودهست حتى الموت، جيروم بوندويل المدير العام لشركة الخضروات المعلبة الفرنسية Bonduelle.

وأضافت القناة، أن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة ليل.



وفي التفاصيل، كان بونديل يتجول بالدراجة مع زوجته وأصدقائه عندما صدمته سيارة.

بعد الاصطدام، فر سائق السيارة من مكان الحادث.

وعلى الرغم من جهود، رجال الإنقاذ والأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث، توفي بوندويل متأثرا بجراحه.



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